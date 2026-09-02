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Новости Липецка

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Преступность на улицах Липецка снизилась на 26% в 2026 году

Преступность на улицах Липецка снизилась на 26% в 2026 году

За семь месяцев 2026 года количество уличных преступлений снизилось на 26%, раскрыто 22 преступления, найдены восемь человек, находившихся в розыске.

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