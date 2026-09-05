Путин выразил благодарность Собянину за вклад в развитие Москвы

Торжественное мероприятие в честь Дня города Москвы Президент России Владимир Путин в концертном зале «Зарядье» 5 сентября 2026 года, в день 879-летия основания Москвы, выразил благодарность мэру столицы Сергею Собянину за его вклад в развитие города.
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