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Путин выразил благодарность Собянину за вклад в развитие Москвы

Путин выразил благодарность Собянину за вклад в развитие Москвы

Торжественное мероприятие в честь Дня города Москвы Президент России Владимир Путин в концертном зале «Зарядье» 5 сентября 2026 года, в день 879-летия основания Москвы, выразил благодарность мэру столицы Сергею Собянину за его вклад в развитие города.

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