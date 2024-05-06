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Паоло Банкеро: «Без Франца Вагнера нас бы здесь не было»

Вагнер реализовал 1 из 15 с игры в 7-м матче серии плей-офф против «Кливленда» (94:106, 3-4). «Без Франца нас бы здесь не было.

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