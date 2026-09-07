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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 7 сентября (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 7 сентября (обновляется)

Источник фото: Евгений Биятов / РИА Новости 12:10 Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 7 сентября 2026 года.

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