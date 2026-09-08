В Ставропольском крае расследуется уголовное дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности ГУУР МВД России, 1 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО, УФСБ и УФСИН России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность 48-летнего ранее неоднократно судимого жителя станицы Советской Кировского округа, занимавшего высшее положение в преступной иерархии.