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Происшествия

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В Ставропольском крае расследуется уголовное дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности ГУУР МВД России, 1 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО, УФСБ и УФСИН России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность 48-летнего ранее неоднократно судимого жителя станицы Советской Кировского округа, занимавшего высшее положение в преступной иерархии.

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