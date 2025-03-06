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Евросоюз ищет деньги на милитаризацию. Комментарий Георгия Бовта

Евросоюз ищет деньги на милитаризацию. Комментарий Георгия Бовта

Предложенная главой ЕК фон дер Ляйен программа ReArm Europe с потенциальным объемом в 800 млрд евро выводит военные расходы из-под действия стандартов финансовой стабильности, ограничивающих уровень бюджетного дефицита и госдолга.

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