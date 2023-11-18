Властям понравилось использовать заключенных: в Госдуме предложили освобождать женщин за рождение детей

N Nata Класс! Один предлагает выпускать родивших преступниц, и сразу вторая предлагает вернуть бэби-боксы. Класс! Села. залетела, родила, вышла, рожденного - в бэби-бокс! Лучше не придумать!То что земля наша богата талантами - не сомненно, но и идиотов у нас она родит большими партиями и всех - прямо в Думу.

Нина Грекова А в Госдуме, не хотят увеличить зарплаты и не на минимальную определённую сумму , а в 2 или 3 раза больше, и для начала. Да и проценты по ипотеке кабальные. Вот если это отрегулируют, и не надо ничего выдумывать, женщины сами будут заинтересованы в рождении ребёнка. А то - повысят "на рубль" ... и годами ждут результат.