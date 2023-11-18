Политика просто с Игорем Таланцевым В России всерьез озаботились демографической проблемой.
Властям понравилось использовать заключенных: в Госдуме предложили освобождать женщин за рождение детей
Комментарии
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Nata
Класс! Один предлагает выпускать родивших преступниц, и сразу вторая предлагает вернуть бэби-боксы. Класс! Села. залетела, родила, вышла, рожденного - в бэби-бокс! Лучше не придумать!То что земля наша богата талантами - не сомненно, но и идиотов у нас она родит большими партиями и всех - прямо в Думу.
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15 час.
Нина Грекова
А в Госдуме, не хотят увеличить зарплаты и не на минимальную определённую сумму , а в 2 или 3 раза больше, и для начала. Да и проценты по ипотеке кабальные. Вот если это отрегулируют, и не надо ничего выдумывать, женщины сами будут заинтересованы в рождении ребёнка. А то - повысят "на рубль" ... и годами ждут результат.
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15 час.
Алексей Медведев
Идея может иметь место. В заключении находится большое количество женщин абсолютно не опасных для общества. Например бухгалтера получившие наказание по глупости или навету, а часто за разгильдяйство своих начальников. Для обсуждения этой темы надо, хотя бы пол года, поработать в коллективе в котором 50% лиц прошедших зоны. А для улучшения демографии надо рассмотреть, например, вопрос о двоеженстве или "ребенок для России", с возможным его воспитанием государством до совершеннолетия. Скажете это бред? Но это возможно!
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14 час.
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