Журнал «Профиль»

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Что известно о новой гиперзвуковой баллистической ракете "Змеевик"

Что известно о новой гиперзвуковой баллистической ракете "Змеевик"

Летом 2022 года в российских СМИ замелькали сообщения о новом гиперзвуковом оружии, разработка которого, видимо, находится на завершающей стадии, – противокорабельной баллистической ракете с планирующим крылатым блоком под названием «Змеевик».

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