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Игроки Камеруна переведут жертвам давки свои бонусы за выход в плей-офф Кубка Африки – по 85,5 тысяч долларов

Сборная Камеруна приняла решение оказать поддержку жертвам трагедии, случившейся перед матчем команды с Коморскими островами (2:1) на Кубке Африки.

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