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Татар-информ

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В дни выборов портреты выдающихся жителей РТ разместили на «Ак Барс Арене»

В дни выборов портреты выдающихся жителей РТ разместили на «Ак Барс Арене»

Фото: © Сергей Туганов В дни выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва на медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» разместили фотографии лауреатов Электронной доски почета Республики Татарстан.

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