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Ежемесячная выплата из материнского капитала: кому положена и куда обратиться

ГУ ПФР № 5 по городу Москве и Московской области напоминает, что право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств материнского (семейного) капитала имеют семьи, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, если: второй ребенок и мама — граждане РФ; второй ребенок появился в семье с 1 января 2018 года; размер дохода на одного члена семьи не превышает 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ на II квартал прошлого года.

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