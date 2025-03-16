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Прощание с духовником патриарха Кирилла: схиархимандрит Илий уйдет в вечность

Прощание с духовником патриарха Кирилла: схиархимандрит Илий уйдет в вечность

В Оптиной пустыни прощаются с духовником патриарха Кирилла, схиархимандритом Илием. Церемония начнётся 17 марта и продлится до отпевания 18 марта.

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