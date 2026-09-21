«Порадовала активность избирателей»: участники и эксперты о выборах в Татарстане

От работы участковых комиссий до представительства интересов Татарстана в Госдуме – участники и эксперты рассказали «Татар-информу», что увидели в нынешней избирательной кампании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На видео попал мо...
- ЛМ «Происходит новое...
- ИМ Кинолог Голубев р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым