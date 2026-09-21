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Татар-информ

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«Порадовала активность избирателей»: участники и эксперты о выборах в Татарстане

«Порадовала активность избирателей»: участники и эксперты о выборах в Татарстане

От работы участковых комиссий до представительства интересов Татарстана в Госдуме – участники и эксперты рассказали «Татар-информу», что увидели в нынешней избирательной кампании.

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