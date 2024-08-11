Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Восстановятся ли легкие, если бросить курить? Отвечает нарколог

Восстановятся ли легкие, если бросить курить? Отвечает нарколог

Мы знаем, что табачный дым оказывает мощное разрушительное воздействие на легкие и дыхательные пути. Но что происходит с этими повреждениями, когда человек полностью отказывается от сигарет? Могут ли легкие бывшего курильщика восстановиться полностью? На эти вопросы отвечает нарколог Василий Шуров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх