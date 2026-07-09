❗️⚡️НАТО изменил мандат миссии по охране неба стран Балтии на боевой НАТО перевел операцию по защите воздушного пространства стран Балтии из патрульной в боевую.
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❗️⚡️НАТО изменил мандат миссии по охране неба стран Балтии на боевой НАТО перевел операцию по защите воздушного пространства стран Балтии из патрульной в боевую.