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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис о Дзюбе: «Реализовал свой потенциал на сто процентов. Не решился поиграть в Европе – у него было все отлично в «Зените»

В 10 матчах сезона Мир РПЛ на счету 36-летнего форварда «Акрона» 3 гола и 3 ассиста. «Дзюба реализовал свой потенциал на сто процентов.

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