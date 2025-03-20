Такой хоккей нам не нужен?

Vladimir Lioubimcev

Автор говорит, что нужно закрыть прямой доступ ЕС к нашим энергоресурсам?... ..... А ВОТ ТРАМП сказал на днях, что у России столько природных богатств, что "всем хватит"... Наверняка и ЕС тоже? КАК ВООБЩЕ можно рассчитывать на какие-о там переговоры и договоренности с Трампом, когда он такую пургу несет, что не понимаешь, к чему он ведет и чего от него можно ждать? Никакие договоренности трамп соблюдать НЕ БУДЕТ!! И надеяться на это нечего...