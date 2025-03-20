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Такой хоккей нам не нужен?

Такой хоккей нам не нужен?

Алексей Бобровский Такой хоккей нам не нужен? Главный результат переговоров: Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между нашими и американскими игроками из НХЛ и КХЛ.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Уважаемый Алексей Бобровский, хорошо хоть в конце околесицы с разными &quot;вариантами&quot; развития событий при участии пиндосов, прозвучала более менее ясная позиция о мелкобритании.
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7 час.
Vladimir Lioubimcev
Автор говорит, что нужно  закрыть прямой доступ ЕС к нашим энергоресурсам?...  ..... А ВОТ ТРАМП сказал на днях, что у России столько природных  богатств, что &quot;всем хватит&quot;... Наверняка и ЕС тоже?   КАК ВООБЩЕ можно рассчитывать на какие-о там переговоры и договоренности с Трампом, когда он такую пургу несет, что не понимаешь, к чему он ведет и чего от него можно  ждать? Никакие договоренности трамп соблюдать НЕ БУДЕТ!! И надеяться на это нечего...
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2 час.
Vladimir Lioubimcev
&quot;Одного раза хватило&quot;,- говорите? Ой  ли?... Минских договорняков - сколько было? Не счесть же!! А турецкий договорняк к чему привел?... К пшику?
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1 час.
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