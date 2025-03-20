Алексей Бобровский Такой хоккей нам не нужен? Главный результат переговоров: Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между нашими и американскими игроками из НХЛ и КХЛ.
Такой хоккей нам не нужен?
Комментарии
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Алексей Сафронов
Уважаемый Алексей Бобровский, хорошо хоть в конце околесицы с разными "вариантами" развития событий при участии пиндосов, прозвучала более менее ясная позиция о мелкобритании.
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7 час.
Vladimir Lioubimcev
Автор говорит, что нужно закрыть прямой доступ ЕС к нашим энергоресурсам?... ..... А ВОТ ТРАМП сказал на днях, что у России столько природных богатств, что "всем хватит"... Наверняка и ЕС тоже? КАК ВООБЩЕ можно рассчитывать на какие-о там переговоры и договоренности с Трампом, когда он такую пургу несет, что не понимаешь, к чему он ведет и чего от него можно ждать? Никакие договоренности трамп соблюдать НЕ БУДЕТ!! И надеяться на это нечего...
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2 час.
Vladimir Lioubimcev
"Одного раза хватило",- говорите? Ой ли?... Минских договорняков - сколько было? Не счесть же!! А турецкий договорняк к чему привел?... К пшику?
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1 час.
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