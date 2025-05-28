🌡️⛅Прогноз погоды на период c 18:00 28.05.2025 до 18:00 31.05.2025 По области: Переменная облачность.
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🌡️⛅Прогноз погоды на период c 18:00 28.05.2025 до 18:00 31.05.2025 По области: Переменная облачность.