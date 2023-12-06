Театр абсурда
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Театр абсурда

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Финляндия стала для русских ловушкой

Финляндия стала для русских ловушкой

Русскоязычные жители Финляндии почувствовали себя гражданами второго сорта @ Lauri Heino/imago-images/Global Look Press Tекст: Станислав Лещенко Русские жители Финляндии массово выходят на акции протеста из-за закрытия пропускных пунктов на российско-финляндской границе.

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