В Краснодаре в суд направлено уголовное дело о краже

Следственным отделом по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (Прикубанский округ) СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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