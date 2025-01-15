Каждый третий опрошенный россиянин запланировал смену места работы в 2025 году

Каждый третий опрошенный россиянин (28%) запланировал сменить место работы в 2025 году. Об этом говорится в результатах исследования Русской школы управления (РШУ), с которыми ознакомились «Известия» 15 января.
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