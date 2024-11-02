«Яндекс Музыка» отчиталась об удаленном по требованию госорганов контенте

С апреля по сентябрь 2024 года сервис «Яндекс Музыка» получил 68 запросов от госорганов по поводу ссылок на композиции, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов, сообщает РБК со ссылкой на «отчет прозрачности» аудиостриминга.
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