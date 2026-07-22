Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Китайцы делают плохо, но наши — не делают вообще

Китайцы делают плохо, но наши — не делают вообще

Поучительная история от боулинг-магната, владеющего крупной сетью боулинг-ресторанов. Когда из-за санкций американское оборудование для боулинга стало труднодоступным, он попробовал заменить его китайским и получил проблемы, которые вылились более чем в 45 млн потерянных рублей.

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