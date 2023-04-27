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Бобровский одержал 1-ю победу в текущем плей-офф, отбив 44 из 47 бросков «Бостона»

Сергей Бобровский отразил 44 броска из 47 в матче с «Бостоном» (4:3 ОТ, 2-3). Вратарь «Флориды» принял участие в 5-й игре серии 1-го раунда Кубка Стэнли.

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