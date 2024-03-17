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Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй прямая трансляция боя на UFC 300, как и где покажут

Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй прямая трансляция боя на UFC 300, как и где покажут

14 апреля 2024 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 300.

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