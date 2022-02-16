Уж не задумали ли украинцы грохнуть свои АЭС? — размышления политолога Казакова

Запрос Украиной помощи от спецдепартамента НАТО, специализирующегося на борьбе с катастрофами и стихийными бедствиями, на случай ЧС в стране, заставил политолога Александра Казакова посмотреть на ситуацию в этой стране под неожиданным углом: "А к какому, собственно говоря, ЧС готовится Киев? Уж не сами ли собираются его организовать, к примеру, грохнув свои АЭС?" Напомним, во вторник — накануне назначенного западными СМИ часа Х, "российского вторжения", — власти Незалежной попросили прислать им 100 внедорожников и средства для радиохимической разведки и разминирования.