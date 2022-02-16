Правда.ру

84 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лисовский
    У нас интересно , кто то - за что то  , по препаратам отвечает ? А то,  в 15 лет уже пихают детям допинг . То дедушка...Стало известно, к...
  • galina kantorovich
    Пошла на хуй вместе с байдэномСША готовят санкц...
  • Сергей Oблезов
    Против Байдена, Псаки, Блинкина давно пора вводить санкции за геноцид  над ДНР!США готовят санкц...

Уж не задумали ли украинцы грохнуть свои АЭС? — размышления политолога Казакова

Уж не задумали ли украинцы грохнуть свои АЭС? — размышления политолога Казакова

Запрос Украиной помощи от спецдепартамента НАТО, специализирующегося на борьбе с катастрофами и стихийными бедствиями, на случай ЧС в стране, заставил политолога Александра Казакова посмотреть на ситуацию в этой стране под неожиданным углом: "А к какому, собственно говоря, ЧС готовится Киев? Уж не сами ли собираются его организовать, к примеру, грохнув свои АЭС?" Напомним, во вторник — накануне назначенного западными СМИ часа Х, "российского вторжения", — власти Незалежной попросили прислать им 100 внедорожников и средства для радиохимической разведки и разминирования.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх