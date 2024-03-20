Познакомьтесь с историей бренда Porsche во время интерактивных экскурсий в Порше Центр Пулково

Дилерский центр Порше Центр Пулково, входящий в ГК АВТОДОМ, приглашает всех желающих познакомиться с историей бренда Porsche, узнать о работе дилерского центра и его подразделений, сделать запоминающиеся фотографии и отлично провести время можно каждое воскресенье.