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Оказывается Дуров был 50 раз в РФ после того как он, типа, отрекся от неё и уехал навсегда

Оказывается Дуров был 50 раз в РФ после того как он, типа, отрекся от неё и уехал навсегда

Выскажусь по аресту Дурова ВЛАДИСЛАВ  ШУРЫГИН Во всей этой истории меня волнует ровным счётом только одно - то, что сегодня в "телеге" собрана не только переписка большей части наших чиновников всех уровней, куда они были вынуждены откочевать после того, как стало окончательно понятно, что Вацап это насквозь "дырявый" мессенджер, контролируемый американскими спецслужбами, но главное потому, что на "телеге" сегодня сидит, примерно, 80% всего боевого управления уровня батальон - полк(бригада) - дивизия СВО.

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