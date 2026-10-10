«Нижний Новгород» примет «Енисей» после 3-недельной паузы в Лиге PARI

Лидер Лиги PARI «Нижний Новгород» примет красноярский «Енисей» в 13-м туре после трехнедельной паузы, в течение которой нижегородцы обыграли ЦСКА (3:1) и «Ротор» (1:0) в товарищеских матчах.
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