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Дегтярёв: попытки чиновников помешать выступлению россиян — позиция маргинального меньшинства

Дегтярёв: попытки чиновников помешать выступлению россиян — позиция маргинального меньшинства

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв отреагировал на информацию, что Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал участие российских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации с государственным флагом и гимном.

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