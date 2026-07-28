Дегтярёв: попытки чиновников помешать выступлению россиян — позиция маргинального меньшинства

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв отреагировал на информацию, что Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал участие российских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации с государственным флагом и гимном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии