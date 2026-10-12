Зеленский рассердил Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассержен на украинского лидера Владимира Зеленского. Глава Белого дома ожидает прекращения ударов со стороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пишет портал Axios.
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