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Ликвидировали в воздухе: Более десятка снарядов "Вампира" пытались атаковать Белгородчину

Ликвидировали в воздухе: Более десятка снарядов "Вампира" пытались атаковать Белгородчину

Тринадцать реактивных снарядов RM-70 "Вампир" уничтожены в воздухе над Белгородской областью.По данным Министерства обороны России, минувшей ночью пресечена попытка киевского режима атаковать объекты на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

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