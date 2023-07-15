Сегодня, 15 июля, информационное пространство разорвали новости о том, что украинские боевики подготовили план уничтожения известной российской телеведущей Ксении Собчак.
Украинцы решили убить Ксению Собчак
Комментарии
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Ирина Ирина
Согласна, треш какой то, кому нужна эта Собчак предательница, человек из пятой колоны? Кто и зачем это придумал? Отвлечь, но от чего?
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8 час.
СС
Сергей Сумин
А давайте Собчак итак отдадим. Чего же сразу то убивать
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1 час.
Т
Татьяна
Бред.
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1 час.
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