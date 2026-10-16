Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что США до сих пор не возобновили полноценную работу Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Путин: Крымский м...
- M Житель Ставрополь...
- Путин призвал Евр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым