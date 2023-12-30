Расходы бюджета на экономику и оборону в 2024 году

Расходы бюджета на экономику в 2024 году вырастут на ₽300 млрд, до ₽4,2 трлн По данным Минфина, в 2024 году расходы на национальную экономику составят больше, чем ожидалось, примерно на ₽300 млрд, а на социальную политику — на ₽140 млрд.
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