Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что премьер Польши Дональд Туск является одним из наиболее ярких примеров деградации политических элит ЕС, поскольку глава польского кабмина заявляет о предвоенной эпохи в Европе, но не стремится ее предотвратить.
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