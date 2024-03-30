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Пушков: Туск является ярким примером деградации политических лидеров ЕС

Пушков: Туск является ярким примером деградации политических лидеров ЕС

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что премьер Польши Дональд Туск является одним из наиболее ярких примеров деградации политических элит ЕС, поскольку глава польского кабмина заявляет о предвоенной эпохи в Европе, но не стремится ее предотвратить.

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