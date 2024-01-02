Президента Франции Макрона обвинили в осквернении флага страны

Глава Франции задвинул флаг страны на задний план, и то вызвало недовольство общественности.В новогоднем обращении президент Франции Эммануэль Макрон отодвинул флаг государства на задний план, чем очень обидел жителей страны и политиков.
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