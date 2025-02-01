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С открытия «золотой крови» прошло 62 года, а количество доноров не превышает 50

Rh-нулевая группа крови, имеющаяся менее чем у 50 человек в мире, считается аналогом мифического «ихора» и делает своих обладателей универсальными донорами для людей с редкими резус-отрицательными группами.

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