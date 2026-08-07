НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Замгенпродюсера «Матч ТВ»: «Интернет-кинотеатры начали гонку за показ международных турниров. Это приведет к тому, что деньги будут уходить за границу»

Первый заместитель генерального продюсера « Матч ТВ » Дмитрий Рыжков считает, что международные турниры нужно показывать на федеральном спортивном канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии