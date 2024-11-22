На Украине мужчина не смог откупиться от ТЦК и залил их слезоточивым газом

Мужчина в Хмельницкой области пытался дать взятку в размере 200 долларов сотрудникам территориального центра комплектования (аналог российского военкомата) и полицейским, а после отказа залил их слезоточивым газом и сбежал.
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