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На Украине мужчина не смог откупиться от ТЦК и залил их слезоточивым газом

На Украине мужчина не смог откупиться от ТЦК и залил их слезоточивым газом

Мужчина в Хмельницкой области пытался дать взятку в размере 200 долларов сотрудникам территориального центра комплектования (аналог российского военкомата) и полицейским, а после отказа залил их слезоточивым газом и сбежал.

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