Для ускорения наступления ВС РФ нашей авиации нужно разбить в хлам мосты в Запорожье Радомир Маркуш Фото: Александр Река/ТАСС Согласно сводке нашего Минобороны, гвардейцы 155-го полка морской пехоты 55-й дивизии морской пехоты 5-й армии группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили н.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым