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Разгром техники НАТО на Курском фронте — новые кадры (ВИДЕО)

Разгром техники НАТО на Курском фронте — новые кадры (ВИДЕО)

Разгром техники НАТО — новые кадры с Курского фронта. Морпехи группировки войск «Север» провели успешную операцию: устроили засаду и уничтожили БТРы VAB и Stryker, бронемашины Hummer, Roshel SARV, «Казак» и противоминную машину Cougar.

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