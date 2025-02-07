Депутат допустила переход на 36-часовую рабочую неделю в России

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила о возможном переходе на 36-часовую рабочую неделю в РФ. По ее словам, такой законопроект уже подготовлен, однако внести его на рассмотрение в нижнюю палату могут только после окончания СВО.
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