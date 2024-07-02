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Царьград

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Детей накрыло ударной волной: Мощный взрыв прогремел в Стерлитамаке. В многоквартирном доме выбиты двери и треснула стена

Детей накрыло ударной волной: Мощный взрыв прогремел в Стерлитамаке. В многоквартирном доме выбиты двери и треснула стена

Мощный взрыв, в процессе которого детей накрыло ударной волной, прогремел в Стерлитамаке. В многоквартирном доме выбиты двери и треснула стена, сильно повреждены четыре квартиры.

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