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Соскин заявил о деморализации солдат ВСУ после неудачного контрнаступления

Соскин заявил о деморализации солдат ВСУ после неудачного контрнаступления

Моральный дух бойцов ВСУ значительно упал после провального контрнаступления.Ввиду того, что контрнаступление не дало никаких результатов в рядах Вооружённых сил Украины столкнулись с проблемой деморализации военнослужащих.

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