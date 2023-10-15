Соскин заявил о деморализации солдат ВСУ после неудачного контрнаступления

Моральный дух бойцов ВСУ значительно упал после провального контрнаступления.Ввиду того, что контрнаступление не дало никаких результатов в рядах Вооружённых сил Украины столкнулись с проблемой деморализации военнослужащих.
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