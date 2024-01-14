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Квартира, дом, дача

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Зачем в странах Восточной Азии делают такие странные покатые крыши

Зачем в странах Восточной Азии делают такие странные покатые крыши

Визитной карточкой многих стран Восточной Азии остаются легко узнаваемые покатые крыши. Наклонная кровля с изгибом широко распространена в Китае, Корее, Вьетнаме, Камбодже, Японии и других государствах региона, впитавших в себя культурную экспансию Поднебесной.

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