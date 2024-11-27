Путин: РФ признательна властям Казахстана за бережное отношение к русскому языку

Москва признательна властям Казахстана за бережное отношение к русскому языку. Об этом говорится в статье, которую для издания «Казахстанская правда» написал президент Российской Федерации Владимир Путин.
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