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Царьград

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ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре

ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре

В УФСБ по региону сообщили о предотвращённом теракте на оборонном предприятии в Самаре.В Самаре на оборонном предприятии был предотвращён теракт.

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