Какой сегодня церковный праздник? 18 октября 2023 года в православном календаре отмечается сразу несколько праздников

Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 18 октября 2023 и что нельзя, народные приметы 18 октября 2023 года в православном календаре отмечается сразу несколько праздников: Святители Петр, Алексий, Иона, Макарий, Филипп (Колычев), Иов, Ермоген, Тихон (Белавин), Петр (Полянский), Филарет, Иннокентий (Вениаминов) и Макарий (Невский), Московские, всея России чудотворцы — праздник, посвященный нескольким всероссийским святителям.