Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

110 подписчиков

Физиев о победе Гейджи над Порье: «Это было впечатляюще»

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев поделился впечатлениями от победы американца Джастина Гейджи над своим соотечественником Дастином Порье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх